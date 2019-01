Annemijn Boogaard: ‘Soms vergeet ik om te blijven rijden’

Dominique Filion is sinds haar terugkeer naar Nederland uiterst succesvol en ook op de goed georganiseerde Subtopwedstrijd bij manege Reigershof in Oud-Gastel mocht ze het oranje lint in ontvangst nemen. Haar ZZ-Zwaar-proef met Flemmingh-zoon Diego was met 71,93% ruimschoots genoeg voor de overwinning. Annemijn Boogaard eindigde met de Ziësto-zoon Fullspeed TC op de tweede plaats met 63,93%. In de andere proef won de jonge amazone met 64,50%.

“M’n proeven verliepen eigenlijk alles behalve vlekkeloos”, begint Annemijn Boogaard lachend aan haar verhaal. “In een van de proeven kreeg ik een fout in m’n serie en daarnaast had ik best wel wat rommeltjes als bijvoorbeeld niet netjes afwenden, een slingerende lijn en een te grote pirouette. In m’n proef focus ik me eigenlijk teveel op het netjes rijden en vergeet ik om er aan te blijven rijden.

Fijne combinatie

De amazone start de negenjarige ruin zowel bij de junioren als in het ZZ-Zwaar. “Ik ben nu zeventien jaar, bijna achttien, en dit is mijn laatste jaar bij de junioren. Ik heb er heel bewust voor gekozen om niet alleen junioren te starten om zelf niet teveel stil te blijven staan. Het rijden bij de junioren vind ik erg leuk om me te kunnen meten aan mijn leeftijdsgenoten en je komt vaak op mooie accommodaties. Het rijden van het ZZ-Zwaar en de young riders zorgt ervoor dat ik mezelf beter ontwikkel, je rijdt dan toch op een hoger niveau.”

Traject

Boogaard heeft de Ziësto-zoon inmiddels vijf jaar onder het zadel. “Ik kreeg hem te rijden toen hij pas vier jaar oud was. Ik kwam zelf net van de pony’s, dus beide moesten we nog van alles leren. Misschien dat het dan wat minder snel gaat dan wanneer je wel al die ervaring hebt, maar het is allemaal mooi geleidelijk aan gegaan. Het is toch een traject wat je moet doorlopen.”

Goede begeleiding

De amazone prijst de begeleiding die ze bij dat traject heeft gekregen. “Ik word heel fijn begeleid door Tim Coomans en mijn moeder helpt me natuurlijk heel veel. Daarnaast maak ik nu twee jaar deel uit van het KNHS Talentenplan. Het eerste jaar kon ik zodoende trainen bij Tineke Bartels en het tweede jaar bij Dressuurstal van Baalen. Bij beide heb ik veel geleerd. Zelf vind ik het lastigst om mijn proeven goed te rijden, dus wat dat betreft ben ik aan het goede adres”, aldus Boogaard.

Houtvast dichtbij Boogaard

De top drie in de eerste proef werd compleet gemaakt door Daniëlle Houtvast en haar Uphill-nazaat Fennovanck PP. De amazone realiseerde een score van 63,86%, net een puntje minder dan Boogaard. In de tweede proef gingen Houtvast en Filion niet van start en zag de top drie er anders uit. Chiel van Bedaf kon huiswaarts keren met het rode lint. Zijn proef met de Tango-zoon Fernando was goed voor 61,86%. Anton van Reedt-Dorland eindigde met Calypsowald (v. Florencio) op de derde plaats.

Bron: Horses.nl