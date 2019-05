Anouk Noordman en haar tuigpaardmerrie Zeronica: ‘Soms wel eens te veel trit’

Met haar merrie Zeronica (Talos x Harald) was Anouk Noordman een opvallende deelneemster op het NK in Ermelo in de Zware Tour. De Drentse amazone leidde haar tuigpaardmerrie zelf op, van de B tot en met de Grand Prix. Na een geslaagde Grand Prix Spécial op de zaterdag van het NK, waarin het paar vierde werd met 67.191%, vertelt ze voor de camera van ClipMyHorse over hoe je dat doet: dressuur rijden met een tuigpaard.