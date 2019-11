Anouk Noordman ‘op trensje’ concurrent van zichzelf in Vlagtwedde

Op de subtopwedstrijd in het Groningse Vlagtwedde mocht Anouk Noordman haar merrie Zeronica (v. Talos) weer "gewoon op een trensje rijden" in de Grand Prix. Dat resulteerde in een mooie score van 70,652%. De amazone had vorige week een wat teleurstellend resultaat neergezet op de internationale wedstrijd in Oldenburg, waar ze reglementair met stang en trens moest rijden. Tegen De Paardenkrant zei ze toen al: "Ik baal er zo van dat dat internationaal niet mag, op trens loopt ze zoveel fijner."

Noordman werd in de gecombineerde Zware Tourrubriek ook tweede, met Atze (v. Astor) kwam de score uit op 65,815%. Britt Muis werd derde met haar Fries It’s Britts Hebbe (v. Olgert 445) kreeg ze 62,279% voor haar Inter II proef.

Dubbelslag voor Floor Vos in ZZ-Zwaar

Floor Vos reed met Happy-Feet DFV (v. Johnson) in beide ZZ-Zwaarproeven naar de overwinning. De eerste proef eindigde in 65,786%, in de tweede proef liet ze 65,571 noteren. Beide keren was het rode lint voor Valesca Pieters, die Ethan (v. Zizi Top) naar respectievelijk 62,786% en 63,857% stuurde. In de eerste proef werden Corlien Wemes en Julius (v. Romantico) derde met 61,857%, in de tweede proef was die eer voor Anouk Noordman met Dante’s Glory (v. Don Juan de Hus), met 62,571%.

Rachelle Buining naar overwinning in Lichte Tour

Rachelle Buining won met Rhythm and Blues (v. Welt Hit II) de gecombineerde LT-rubriek met 65,221%. Nicky Snijder werd tweede met Brinkhof’s Hakym (. Apache) dankzij 64,926%. Vlak daarachter volgden Britt Muis met It’s Britt’s Corlando (v. Webster) die naar 64,559% reden en Elviera Boverhof met Virginia (v. Vitalis) die op 64,559% uitkwamen. Alle vier deze combinaties reden een PSG proef.

Bron: Horses.nl / De Paardenkrant / Facebook