Anouk Noordman wint met verjaardagscadeautje Dante’s Glory de Oostermoer Kei

In Beilen werd gisteren de finale van de Oostermoer Kei gehouden, een aanlegtest voor drie-, vier- en vijfjarige dressuurpaarden. Juryleden Eugène Reesink en Eric Naberink wezen bij de vijfjarigen Dante's Glory (v. Don Juan de Hus) van Grand Prix-amazone Anouk Noordman als winnaar aan. Bij de vierjarigen ging de zege naar de Dream Boy-zoon Brinkhof’s Jester's Dream van Marrit Reusien. Veronique Roerink won met Khaleesi (v. Negro) bij de driejarigen.

Anouk Noordman kreeg de mooie vos Dante’s Glory als driejarige van haar vriend voor haar verjaardag. Het cadeautje groeide uit tot een imponerend dressuurpaard die in de sport al de nodige successen heeft behaald. Juryleden Reesink en Naberink waren ook gecharmeerd van de zoon van Don Juan de Hus. Het fokproduct van Freddie Pauwels van Gestüt Kleefeld kreeg voor de draf een 9, achtten voor de galop, harmonie en aanleg. De 7,5 voor de stap was het laagste cijfer.

‘Hopelijk door naar de Grand Prix’

Noordman: “Het is een super fijn paard. Ik hoop met hem door te groeien naar de Grand Prix, maar dat is nog een lange weg.” Op dit moment staat Dante’s Glory niets in de weg om een waardige opvolger te worden van Anouk Noordmans Grand Prix-paarden Zeronica (v. Talos) en AES-hengst Atze (v. Astor). “Het plan is om aanstaande zaterdag Z2 met hem te starten”, aldus Noordman.

Roerink wint met eigen fokproduct

Veronique Roerink won met haar eigen fokproduct Khaleesi bij de driejarigen. De dochter van Negro liep zich in de selectie al met gemak naar de finale. Khaleesi komt uit de merrie Adonnee de Jeu die ook al Roerinks Lichte Tour paard Flanell (v. Apache) bracht en Elvive (v. Tuschinski) die inmiddels bij Patrik Kittel op stal staat.

Dream Boy-zoon beste bij vierjarigen

Bij de vierjarigen won Marrit Reusien met de Dream Boy-nakomeling Brinkhof’s Jester’s Dream. Trea Mulder-Dolsma fokte de donkerbruine ruin uit een merrie van de Friese-hengst Tietse D. Jester’s Dream overtuigde met een fijne draf met goed gebruik van het achterbeen. In Pavo-Cup in De Wolden liep de opvallende bruine al naar een tweede plaats met 83 punten.

Volledige uitslag volgt nog.

Bron Horses.nl