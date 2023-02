Antonia Ramel debuteert met Charmeur-zoon Iejoor in Grand Prix en wint

Met een mooie score van 75.50% won Antonia Ramel gisteren de nationale Grand Prix in Ankum op Charmeur-zoon Iejoor. Voor de combinatie was het de hun eerste Grand Prix-wedstrijd. De Poolse Beata Stremler werd tweede, ook op een KWPN'er Henderson, een zoon van Johnson TN. In hun tweede Grand Prix scoorde het paar 73.667%.

De tienjarige Iejoor, gefokt door stal Fiechter, debuteerde in de Grand Prix onder de Zweedse amazone Antonia Ramel. Vorig jaar had het paar op Duitse bodem pas twee keer in de Inter II gestart en won een keer en was een keer vijfde. Nu werd Ramel unaniem eerste met de zoon van Charmeur met 75.50%.

Johnson-zoon Henderson tweede

Voor Beata Stremler was het de tweede Grand Prix-wedstrijd met de Johnson-zoon Henderson. In januari debuteerde de Poolse in Ankum en won de Special en was derde in de Grand Prix. Het fokproduct van R.H.J. Vrolijken werd eerder in de Lichte Tour uitgebracht door haar landgenoot Kamil Pulinski. In hun tweede Grand Prix scoorde Stremler 73.667% en ook hier waren de drie juryleden het eens met de unanieme tweede plek. Derde werd Nicole Wego-Engelmeyer met Citation (v. Blue Hors Zack) met 72.933%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron St.Georg/Horses.nl