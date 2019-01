Antonia Ramels dressuurpaard Seigneur overleden

De Juventus-zoon Seigneur waarmee Antonia Ramel in de Lichte Tour succesvol was, is overleden. De Zweedse dressuuramazone maakte dat op Instagram bekend. 'Sigge' stierf aan de gevolgen van koliek. Het fokproduct van de familie Verbakel uit Aarle Rixtel werd 20 jaar oud.

In haar trainingsperiode bij Anky van Grunsven schafte Antonia Ramel Seigneur aan. De sportcarrière van de zoon van Juventus verliep niet vlekkeloos en werd gekenmerkt door blessures. Uiteindelijk heeft Ramel hem een aantal keren succesvol kunnen starten in de Lichte Tour in 2010 en daarna nog één keer in 2012. Ramel hield altijd een zwak voor het paard, tot aan zijn dood.

Op Instagram schreef Antonia Ramel: “Mijn soulmate en beste vriend Seigneur moest vrijdagavond worden ingeslapen door complicaties die optraden na de koliek operatie. Je hebt laten zien dat onmogelijke dingen toch mogelijk zijn om te bereiken.”

Bron Instagram Antonia Ramel