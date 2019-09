Apache geëuthanaseerd na ernstige hoefbevangenheid

De verslagenheid is groot bij eigenaar Ad Valk en amazone Emmelie Scholtens: Apache, de 14-jarige KWPN-keurhengst, is overleden. De Grand Prix-topper, die dit voorjaar nog persoonlijke records liep op de Wereldbekerfinale, moest vanwege een ongeneeslijke hoefbevangenheid worden geëuthanaseerd.

Paardenhandelaar Ad Valk hield zijn oogappel Apache aan voor Emmelie Scholtens, die de hengst van jongs af aan reed en opleidde naar het allerhoogste niveau. Emmelie maakte Apache groot, maar Apache deed hetzelfde met Emmelie. Vorig jaar vlogen ze samen – in een extra ruime box voor de moeilijk reizende Apache – naar de Wereldruiterspelen in Tryon waar ze onderdeel uit maakten van het Nederlandse team.

WB-finale

In april van dit jaar bereikten ze een sportief hoogtepunt op de Wereldbekerfinale in Göteborg: 75.792% in de Grand Prix en 80.782% (achtste plaats) in de Kür, een aanscherping van hun PR.

Landenwedstrijd Geesteren

Hun laatste optreden was in de landenwedstrijd van Geesteren, afgelopen zomer: 73.348% in de Grand Prix en 74.085% in de Special.

Kapot van

“We zijn er allemaal kapot van”, zegt Jeroen Witte, de partner van Emmelie Scholtens. Volgens Witte leed de hengst aan hoefbevangenheid. “Dat werd op het laatst zo erg dat we hem verder lijden wilden besparen.”

Bron: Horses.nl