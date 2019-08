Apache levert kampioenen vier- en zesjarige dressuurpaarden in België

Op de Belgische kampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Courrière werden gisteren twee kinderen van de KWPN-hengst Apache gehuldigd. Nils Debo reed de zoon van Apache Jack Daniels “N” naar de overwinning bij de vierjarigen. Zijn halfbroer Conan Di Fonte Abeti werd onder Nick van Laer kampioen bij de zesjarigen.

Met een percentage van 86,40% Jack Daniels “N” (Apache x Welt Hit II) kampioen bij de vierjarigen. Hij werd door Nils Debo voorgesteld. De sBs gefokte zoon van Apache komt uit de Oldenburgse merrie Wunderliebchen. Het zilver ging naar de BWP goedgekeurde hengst Panthero van de Vogelzang (Belantis x Quaterback) die onder Damien Michiels tot 83,80% kwam. De BWP’er Powerpoint de Tamise (Dark President D&R x Sandro Song) werd derde onder Saskia Hambrouck met 82,80%.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen ging de kampioenstitel naar Oblix van de Kempenhoeve (Quaterback x Sungold) met Katrien Verreet. De combinatie was op het WK in Ermelo zevende in de kleine finale met 8,14, nu kreeg de zoon van Quaterback 84,60%. De Don Frederic-zoon Origi (mv. Jazz) onder het zadel van Floris De Concinck werd tweede met 84,40%. Flore De Winne stuurde de BWP en in Hannover goedgekeurde hengst WinHorses’ Flynn (Fahrenheit x Sir Oldenburg) naar het brons met 83,30%.

Zesjarigen

Bij de zesjarigen werd weer een zoon van Apache kampioen. Conan Di Fonte Abeti (mv. Sir Donnerhall I) liep onder Nick van Laer naar 83,40%. Van Laer was net als vorig jaar ook dit jaar met de zoon van Apache op het WK in Ermelo. Antoine Nowakowski werd tweede met de Hannoveraanse merrie Quatergirl (Quaterhall x Don Henrico) met 80,40%. Het brons was voor opnieuw een nakomeling van Apache, Ivanow (mv. Gribaldi) onder Shana De Ben met 80,20%.

Zevenjarigen

Flore De Winne reed Mac Donovan (Sir Donovan x Cantos) naar de titel bij de zevenjarigen. De BWP goedgekeurde hengst kreeg 76,657% van de jury. De Winne was ook met de hengst dit jaar op het WK in Ermelo waar ze als vijftiende eindigden in de kleine finale met 72.186%. Achter Mac Donovan werd Just a Gigolo (Johnson x Werther) met Nick Van Laer tweede met 75,179%, gevolgd door de KWPN’er Wolfshoeve’s Hard to Beat (Easy Game x

Negro) onder Brecht D’Hoore met 70,171%.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horseman.be