Apache-zoon Iskander naar Helgstrand en Cathrine Dufour

In maart het afgelopen jaar verkocht Ad Valk de getalenteerde Iskander aan Sophia Skobe Rosén. De Zweedse heeft nu de inmiddels zesjarige zoon van Apache doorverkocht aan Andreas Helgstrand. Op haar Facebook-pagina vertelt Skobe Rosén hoe enthousiast ze is om de ruin te volgen onder het zadel van de Deense topamazone Cathrine Dufour.

Met de aankoop van Iksander door Helgstrand Dressage, bewandeld het paard dezelfde weg als zijn halfbroer Jovian. Ook deze zoon van Apache ging uit de stallen van Ad Valk via Sophia Skobe Rosén van Team Stall Säthälla naar Helgstrand.

Beste ruin in Pavo Cup

Iskander (mv. Inspekteur) werd gefokt door familie De Mol uit Loosbroek en liep in de halve finale van de Pavo Cup voor vierjarigen naar 87,6 punten onder Femke de Laat. In de finale werd hij uiteindelijk negende met een totaal van 169,2 en was daarmee de beste ruin. Ook in de Subli Competitie was De Laat succesvol met de zoon van Apache.

Cathrine Dufour

Vorig jaar maart vertrok Iksander naar Zweden waar Sophia Skobe Rosén hem in verschillende rubrieken voor vijfjarige dressuurpaarden uitbracht. Nu heeft ze het paard doorverkocht aan Helgstrand Dressage waar niemand minder dan Cathrine Dufour zal plaats nemen in het zadel.

