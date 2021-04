Aquamarijn en Losos de Muñiz rijden PR: ‘Zeg maar wat ik moet doen’

De 16-jarige KWPN-merrie Aquamarijn (v. United) en haar Dominicaanse amazone Yvonne Losos de Muñiz worden nog steeds beter. Het duo won vrijdag de 4* GP op het Global Dressage Festival in Florida met een persoonlijk record van 74,196 %. Losos de Muñiz had eigenlijk gegokt op de Wereldbekerfinale dit weekend, maar dat ging niet door. "We hadden er het hele jaar naar toegewerkt om nu te pieken en het kwam allemaal bij elkaar."

“Ik ga helemaal uit mijn dak” zei de amazone na afloop. “Dit is een van de eerste keren dat we de ring in komen en dat ik volledig in controle ben, dat ze de ontspanning helemaal heeft. Ik reed naar binnen en dacht: ‘Wow, ik heb haar, wat nu?!’ Ze is niet altijd de makkelijkste en het heeft ons jaren training gekost, ik had nooit gedacht dat we deze score konden halen.Het is een beetje een type. Maar vandaag in de ring was het alsof ze tegen me zei: ‘Ja vrouwtje, zeg het maar, wat wil je van me?’ Dat was een waanzinnig gevoel.”

Powerpaard

Losos de Muñiz probeerde Aquamarijn in eerste instantie uit voor een klant, maar besloot al gauw om de KWPN’er zelf te kopen. “Ze heeft zoveel power en ik wist dat als dat aan mijn kant kon krijgen, ze geweldig zou zijn. We besloten het te proberen, maar ik zag haar nooit als mijn toppaard. Meer als de reserve, want die heb je altijd nodig. Nu is ze echt de nummer één. Ze heeft overal een mening over, maar dat geldt ook voor mij. In het begin leidde dat nog wel tot aanvaringen, maar dat kon ik al snel achter me laten. Het is gewoon super cool om zo’n powerpaard met een eigen mening te rijden en aan jouw kant te krijgen. Ze weet wat ze moet doen en gaat er echt voor.”

KWPN’er Eaton derde

Tweede in de 4* GP werd de Australische Kelly Layne op Samhitas (v. Sir Donnerhall I), die naar 71,326% reden. Derde was de Duitse ruiter Christoph Koschel met Eaton Unitechno (v. Wynton) met 65,913 %. De CDI4* kür op muziek wordt zaterdagavond verreden.

3* GP voor Nintendo / Waterloo

De CDI3* GP was voor de Amerikaanse amazone Charlotte Jorst met Kastel’s Nintendo (v. Negro). De 18-jarige hengst liep naar een score van 73,456%. Dit paard staat ook wel bekend als de NRPS-goedgekeurde Waterloo en werd gefokt door C. Rommens uit Bavel.

Uitslag 4* GP

Bron: Persbericht / Horses.nl