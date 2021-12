Ascenzione wint Nürnberger-Burg Pokal 2021 onder Langehanenberg

De merrie Straight Horse Ascenzione (v. Blue Hors Zack) heeft de Nürnberger-Burg Pokal 2021 gewonnen. Onder Helen Langehanenberg liep de achtjarige naar een gemiddelde score van 77,268% en de winst. Langehanenberg tekende ook voor de tweede plaats, met Schöne Scarlett (v. Scolari), die naar 77% rond liep. Derde werd Frederic Wandres met Quizmaster (v. Quasar de Charry) in 75,463%.

Bart Veeze en de KWPN-hengst Imposantos (v. Wynton) werden achtste in de finale. Zij scoorden gemiddeld 72,375%. De Nürnberger Burg-Pokal wordt uitgeschreven voor zeven- tot negenjarige dressuurpaarden en kent twaalf kwalificaties door heel Duitsland. De finale is altijd in december in Frankfurt.

Klik hier voor een video van de finaleproef van Langehanenberg en Ascenzione.

Uitslag

Bron: Horses.nl