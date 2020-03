Ashley Holzer en KWPN’er Mango Eastwood: vijf zeges uit zes starts

Ashley Holzer en de Wynton-zoon Mango Eastwood blijven goed presteren op het Global Dressage Festival in Wellington. Gisteren won het paar unaniem de Special met 72.596% en dat was hun vijfde overwinning uit zes starts. Achter Holzer werd Jennifer Schrader-Williams tweede met het Deens gefokte paard Millione (v. Milan) tweede. Ook zij kwam nog boven de 70%.

De elfjarige Mango Eastwood begon zijn CDI Grand Prix carrière pas een maand geleden. Vijf keer uit zes starts kwam hij als winnaar uit de bus onder zijn viervoudige Olympische amazone Ashley Holzer. Het paar scoorde 72.596%, wat zeker hoger was uitgevallen als het paard niet grote struikeling had gehad in de overgang van uitgestrekte draf naar de passage. Ook kreeg het paar fouten in de twee wisselseries om de pas.

“Hij heeft nog lang niet de ervaring in de ring en hij was ook een beetje moe, maar hij gaf alles”, vertelt Holzer na afloop. “Er waren momenten waarop ik zelfs dacht ‘Oh mijn god, je bent ongelooflijk!’. De fouten in de proef waren mijn fouten. Zodra ik alle hobbels eruit heb, denk ik echt dat dit paard spectaculair zal worden!”

De inmiddels 56-jarige Ashley Holzer vertelde dat ze haar voorbereiding op de proef doet na voorbeeld van Isabell Werth. “Ik doe mijn Isabell-training voordat ik naar binnen ga. Ik bekijk mijn video van de laatste keer en dan kijk ik naar Isabell’s beste Grand Prix Special, ze zit daar gewoon te kijken alsof ze niets doet, dus ik probeer dat ook te doen”, legt Holzer uit.

De tweede plaats ging naar de Amerikaanse Jennifer Schrader-Williams met de zeventienjarige Millione. De 71.511% was een pr voor het paar. De Australische Kelly Layne eindigde als derde met 69.936% op de elfjarige Samhitas, een zoon van Sir Donnerhall.

Kijk hier naar de video van de proef van Ashley Holzer.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht GDF Wellington