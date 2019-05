Ashley Holzer ziet af van deelname aan Pan American Games

De Amerikaanse Ashley Holzer heeft zich met Valentine afgemeld voor de selectie in aanloop naar de Pan American Games. Met haar negen jaar oude Hannoveraanse merrie Valentine ziet ze af van verdere deelname, zo maakte de Amerikaanse amazone bekend.

“Na overleg met mijn team en dressuurtechnisch adviseur en Chef d’Equipe Debbie McDonald vinden wij het in het belang van Valentine beter om ons niet op de Pan American Games te richten, maar in plaats daarvan op de selectie voor de Olympische Spelen in Tokyo,” zei Holzer.

Bron: Horses.nl/Eurodressage.com