Ashley Holzers Havanna na twee jaar terug en wint Grand Prix

Ashley Holzer reed de veertienjarige Havanna 145 (v. Hochadel) naar de overwinning in de Grand Prix voor de wereldbeker vrijdagavond in Ocala. De dochter van Hochadel was ruim twee jaar niet meer in de ring verschenen. Holzer scoorde 71.132%. Codi Harrison met Katholt’s Bossco (v. Blue Horse Don Schufro) was de runner-up. In hun eerste Grand Prix bij de senioren kwam de amazone tot 70.974%.

Holzer was met Havanna voor het laatst gezien in het Amerikaanse team op de landenwedstrijd in Geesteren in 2019. Met het team werd ze derde en in de afsluitende kür op muziek was er een negende plaats. Waarom het paard zo lang uit de running is geweest is niet bekend.

In Ocala won Ashley Holzer nipt van haar landgenote Codi Harrison. Holzer werd drie keer eerste geplaatst en twee keer derde. Harrison die bij de senioren debuteerde, werd drie keer tweede gezet door de juryleden en twee keer eerste. Naima Moreira Laliberte en Statesman (v. Sandro Hit) werden derde met 69.289%.

In de 3* Grand Prix zegevierde Jessica Howington op de veertienjarige KWPN-merrie Cavalia (v. Sir Donnerhall), gefokt door M.A. Aerts. Het paar scoorde 70.609%.

Klik hier voor de uitslagen.

Born Dressage News/Horses.nl