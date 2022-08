Atterupgaards Cassidy neemt afscheid van de sport

Op het WK in Herning heeft het eerste toppaard van Denemarkens kopvrouw Cathrine Dufour, Atterupgaards Cassidy (v. Caprimond), afscheid genomen van de sport. De negentienjarige Deens gefokte vosruin mocht zijn laatste ereronde voor thuispubliek lopen. Zijn allerlaatste wedstrijd was ook hier, vorig jaar oktober, waar hij een wereldbekeretappe won en in de kür naar dik 87% liep.

Op het EK in Rotterdam in 2019 werden ze derde in de GPS en vierde in de kür op muziek en op het EK in Gothenburg in 2017 was er brons in de kür én de GPS en zilver voor het landenteam. Het duo won in hun carrière meerdere wereldbekeretappes, deed mee in Aken en was deel van het Olympisch team in Rio de Janiero.

Cassidy bracht Dufour waar ze nu is, van een U25 amazone in 2015 op een eerste internationale concours in Nieuw en St-Joosland tot de gedoodverfde favoriet voor de wereldtitel in Herning.

Cathrine Laudrup-Dufour met Atterupgaards Cassidy bij het afscheid in Herning. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl