Australië maakt selectiecriteria dressuurruiters voor deelname Tokyo bekend

De Australisch hippische bond maakt bekend dat het Australisch Olympisch Comité, dat verantwoordelijk is voor alle Olympische beleidsmaatregelen, de selectiecriteria voor dressuur en springen voor de Olympische Spelen van Tokyo 2020 heeft goedgekeurd.

Alleen combinaties die binnen de FEI-kwalificatieperiode aan de criteria voldoen, komen in aanmerking voor selectie. Hiervoor moet men aan de volgende eisen voldoen:

Combinaties moeten voldoen aan de Minimum Eligibility Requirements (MER) op geselecteerde evenementen die plaatsvinden in de periode van 1 januari 2019 tot en met 1 juni 2020.

Verder wordt geeist dat door de combinatie minimaal twee keer een score van 66% moet zijn behaald. Niet alleen bij een 5* jurylid, maar ook als gemiddelde score bij alle juryleden in een wedstrijd. De score moet worden behaald in een Grand Prix-proef op twee verschillende CDI3*/CDI4*/CDI5*/CDI5*CDI-W/CDIO evenementen. De twee 5*-juryleden moeten een andere nationaliteit hebben dan die van de ruiter. Scores behaald in de inloopproef of in de Grand Prix-proef beoordeeld door drie juryleden, tellen niet mee.

Selectie

Om in aanmerking te komen voor selectie, moeten Australische combinaties ook aan onderstaande eisen voldoen:

Combinaties moeten een percentage van 69% of meer hebben behaald in tenminste twee Grand Prix-proeven op CDI3* of hoger niveau of op een CDI-W evenement tussen 1 januari 2019 en 14 juni 2020. Bij deelname aan een CDI3* moet er tenminste één 5*-jurylid in het juryteam aanwezig zijn. Een van deze scores moet in 2020 zijn behaald. Combinaties die in aanmerking komen voor het team worden door het Dressuur Selectie Comité zelf gekozen om het best mogelijke resultaat te behalen op de Olympische Spelen.

De Australisch hippische bond zal drie combinaties die hieraan voldoen voordragen. Zij kan daarnaast één combinatie als reserve aanwijzen. Het High Performance Panel mag vervolgens zelf beslissen of het al dan niet een reservecombinatie aanwijst.

Bron: Horses.nl/Eurodressage