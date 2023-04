Australiër Matthew klopt Isabell Werth in Louisdor kwalificatie

Je ziet het niet zo heel vaak, iemand met een Australisch paspoort die een dressuurwedstrijd wint vóór Isabell Werth (die ook nog eens met twee paarden meedeed). Vandaag lukte het William Matthew met zijn tienjarige Freischütz 5 (v. Foundation). Met 77,711% bleef het duo Werth en Gut Wettlkam's Chuck Bass (v. Cennin) voor in de eerste kwalificatie voor de finale van de Louisdor Preis.

Matthew werkt sinds drie jaar als stalruiter voor Werth, dus ze vond het niet zo heel erg om even plaats te maken: “Ik ben ontzettend trots op Will.” De bruine Freischütz danste zeer oplettend en tevreden door zijn proef. Het paard toont al veel gemak, ook bijvoorbeeld in de piaffe-passage overgangen. De galoptour is stabiel met goede series en nette pirouettes. Een klein struikeltje in de uitgestrekte stap mocht de pret niet drukken. De ruiter was tevreden: “Ik hoef hem al steeds minder te helpen, hij kan het steeds beter zelf.”

Springbank en Valverde

Derde werd Anna Blomgren met Toerveslettens Sunshine (v. Sezuan) op de vierde plaats was opnieuw Werth te vinden, dit keer met Deneuve 12 (v. Den Haag). Yara Reichert had de bekende hengsten Springbank II VH (v. Skovens Rafael) en Valverde NRW (v. Vitalis) van stal gehaald. Zij werden respectievelijk vijfde en zevende.

Eerste ticket

De Louisdor Preis is een wedstrijdserie voor acht-, negen- en tienjarige dressuurpaarden. De deelnemers rijden een verkorte Grand Prix proef. Bij elke kwalificatie (door heel Duitsland) zijn twee tickets voor de finale in Frankfurt in december te winnen. Die gingen vandaag dus naar Werth en Matthew.

Uitslag

Bron: Horses.nl