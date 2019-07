Bachmann Andersen en Zack blazen concurrentie omver

Daniel Bachmann Andersen blijft in de 'winning mood'. In de voor de Nations Cup meetellende GP kür op muziek reed de regerend Deens kampioen zijn lieveling Blue Hors Zack (v. Rousseau) naar 85,02%. Dat was maar liefst 7,5 % meer dan de nummers twee, Jan-Dirk Giesselmann en Real Dancer Frh (v. Rubin Royal Old). Dat Duitse duo kwam uit op 77,575%. Malin Wahlkamp-Nilsson reed Eddieni (v. Johnson) naar 77,265% en de derde plaats en een dik persoonlijk record.

Bachmann Andersen en KWPN-hengst Zack lieten een zeer stabiele en foutloze proef zien, met een enorm hoge technische moeilijkheidsgraad. De passage-piaffe transities waren naadloos en de pirouettes gingen soepel over in galopappuyementen.

De combinatie kreeg een dikke 9,5 voor de moeilijkheidsgraad en een 10 van het Amerikaanse jurylid voor harmonie. De ruiter zelf had wat veel ‘lichaamsgebruik’ in de wissels en de stap was misschien niet extreem goed, maar verder viel er dan ook bijzonder weinig op aan te merken.

Volgende week in Aken brengt de Deen overigens niet Zack, maar Blue Hors Don Olymbrio aan de start.

Van der Meer vijfde

Patrick van der Meer kwam met Chinook (v.Vivaldi) op 74,52%. Er slopen wat fouten in de piaffe, maar de wissels, pirouettes en uitgestrekte draf leverden goede punten op. Over de moeilijkheidsgraad van Van der Meers kür waren de juryleden het niet eens: ze gaven tussen een 8 en een 9,5.

Hans Peter Minderhoud kreeg met Zanardi (v.Rubels) storingen in de piaffe en de wissels, onderdelen die dubbel tellen. Het kostte veel punten en Minderhoud eindigde als zevende met 72,870%. In de Nations Cup werd Nederland derde, achter Zweden en Duitsland.

