Bachmann Andersen en Zepter opnieuw naar winst met PR

Nadat Daniel Bachmann Andersen vrijdag al de GP op naam schreef met Blue Hors Zepter (v. Blue Hors Zack), was vandaag ook de Spécial prooi voor de Deense combinatie. Op het 'eigen' concours reed het duo naar 79,511% en een unanieme overwinning. De score was een nieuw persoonlijk record, voor de combinatie die sinds eind 2018 niet meer internationaal gestart was.

Bachmann Andersen kreeg negens voor de drafappuyementen en vooral voor de pirouettes, maar liet ook steken vallen in de wissels om de één en in de eerste pi-pa overgang. De score kan dus nog wel wat verder omhoog. Maar voor nu was de topcore meer dan voldoende voor de winst.

Deens podium

Ook de rest van het podium was Deens. De tweede plaats was voor Agnete Kirk Thinggaard, die Blue Hors Zatchmo (v. Blue Hors Zack) tot 75,723% bracht. Carina Cassoe Krüth werd met Heiline’s Danciera (v. Fürstenball) derde, dankzij 75,149%. Dit paard werd in 2018 nog vierde op het WK voor zevenjarige dressuurpaarden. Er reden geen Nederlandse combinaties mee in de Spécial.

Uitslag

Lees ook: Overtuigende zege voor Blue Hors Zepter bij comeback

Bron: Horses.nl / St Georg