Balkenhol wint GPS Troisdorf met High Five FRH

Anabel Balkenhol heeft de afsluitende Grand Prix Spécial van het CDI3* in Troisdorf gewonnen op High Five FRH (v. Hohenstein). Met een gemiddelde score van 71.957% was ze de enige die boven de 70% uitkwam. Directe concurrente Isabell Werth en haar toekomstpaard Superb 2 (v. Surpice) kregen een dikke storing in de eerste passage en een fout in de eners, waardoor ze niet verder kwamen dan 69,085% en de vijfde plek.

De tweede plaats in de GPS was voor de Portugese ruiter António Do Vale met de Oldenburger Fine Fellow – H (v. Fürst Függer). Het duo bleef nipt onder de 70%. Juliette Ramel tekende met de twaalfjarige KWPN’er Gideon K.H. (v. Rhodium) voor de derde positie.

Bron: Horses.nl