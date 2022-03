Bart Veeze wint met Fontaine TN in Duitsland

Op de Duitse nationale dressuurwedstrijd in Greven won Bart Veeze met de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst Fontaine TN (Finest x Samarant). De hengst van Team Nijhof scoorde 8.70 in de Duitse L klasse. Ook was er Nederlands succes in de klasse A. De in Oldenburg en Westfalen goedgekeurde hengst Matisse GG (Morricone I x Don Olymbrio) van Dirk Willem Rosie en zijn vrouw Muriel Blackstone won onder Claudia Rüscher met 8.50.

In de Duitse L-klasse was er een overtuigende zege voor de Hannoveraanse hengst Fontaine TN in handen van Bart Veeze. Het paar scoorde 8.70 en bleef de nummer twee, Sahara 60 (Self Made x Brentano II) onder Sebastian Albers, ruim voor. De zevenjarige merrie scoorde een 8 gemiddeld. Fontaine TN, ook goedgekeurd in Westfalen en Oldenburg, was al in Duitse sporttesten voor hengsten een paar keer goed voor dikke 8’en. In Greven toonde de hengst onder Bart Veeze opnieuw zijn kwaliteiten.

Zege voor Matisse GG in klasse A

In de klasse A was er opnieuw Nederlands succes. Matisse GG liep onder Claudia Rüscher naar de zege met een 8.50 gemiddeld. De vijfjarige zoon van Morricone is gefokt door Muriel en Dirk Willem Rosie en ze hebben de hengst nog steeds in eigendom. Vorig jaar liep Matisse al een goede verrichting met een 8,54 gemiddeld. Achter Matisse werd de Westfaalse hengst Baccardi’s Best (Baccardi x Rocky Lee) tweede onder Stefanie Ahlert. Het paar scoorde 8.30.

Bron Horses.nl