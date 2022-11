Bart Veeze wint met Imposantos Inter A debuut

In het Duitse Hamminkeln won Bart Veeze met de KWPN-hengst Imposantos (v. Wynton) afgelopen dinsdag de Inter A. Het paar scoorde 70.702% in hun debuut in de Zware Tour. Veeze bleef Jil-Marielle Becks met haar beide paarden Daily Diamond 3 (v. Daley Thompson) en Damon's Dark Rose (v. Damon Hill) voor.

Het was geen unanieme overwinning voor Bart Veeze en de hengst Imposantos. Het jurylid bij C had de combinatie eerste, de twee andere, waaronder de uit Nederland overgekomen Monica Drohm, zetten Veeze op de tweede plaats. Jil-Marielle Becks scoorde met Daily Diamond 3 een paar punten minder en werd tweede met 70.702%. Becks stuurde haar andere paard Damon’s Dark Rose naar de derde plaats met 69.649%.

‘Ik reed twee eners te veel’

Bart Veeze was blij met het resultaat: “Impo liep heel goed. ik had alleen een dure fout in de eners. Daar reed ik er zelf twee te veel en dat kostte veel punten. Verder is het voor mij natuurlijk twaalf jaar geleden dat ik Grand Prix heb gereden, dus het is voor ons beide weer nieuw. En gaan gewoon verder in alle rust.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl