Bas de Recht naar hoogste dagscore in Erica

Op de subtopwedstrijd in Erica ging Bas de Recht er met de topscore van de dag vandoor. In de gecombineerde Inter I/II rubriek reed de ruiter met Eyecatcher (v. Spielberg) naar 69,71%. Tweede werd Judith Werkman met Gaucho (v. Jazz) in 67,87.

De derde plaats in deze rubriek was voor Hennie Roffel met Douwe van R. (v. Maurits 437), met 66,54%.

Annabel Rootveld concurrent van zichzelf in ZZ-Zwaar

Beide ZZ-Zwaarproeven werden gewonnen door de momenteel onstuitbare Annabel Rootveld en Blingbling (v. Johnson). Het duo reed naar respectievelijk 68% en 67,07%. In de eerste proef reed Rootveld ook naar de tweede plaats, dit keer met Happy Feet (v. Aaron), 67,36%. Hier werd Sabine Sikma derde met Felabitha Dyloma met 64,64%. In de tweede proef was zij tweede met 64,43. Hier werd derde, met precies één procentpunt minder, Jennifer Nijen Twilhaar – Bakker met Futurisme M (v. Apache).

PSG voor Nicky Snijder

Met Brinkhof’s Hakym (v. Apache) reed Nicky Snijder naar de prachtige score van 68,09% in de PSG. Het was goed voor de winst. Linda Verwaal en Be Smart (v. Bordeaux) waren tweede met 67,13%. De derde plaats was voor Leonie Evink en de Friese stamboekhengst Mees 497 (v. Tymon 456). Ashley Langevoort bezette zowel de vierde als de vijfde plaats in deze PSG rubriek.

Jeugdruiters naar mooie scores

Ook in de kleine jeugdrubrieken waren er goede scores. In de U25 Grand Prix was er een oranje lint voor Marjan Hooge en Ego Tripper Texel (v. Jazz), dankzij haar score van 63,46%. Lisa Uilenberg won de juniorenproef met 62,27% op I am Special D (v. Special D).

Uitslag Subtop Erica 29 12 2019

Bron: Horses.nl