Bastiaan de Recht met auto in kanaal

Bastiaan de Recht moet zich rot geschrokken zijn toen hij zondagavond toen hij met zijn auto in een kanaal belandde. Op zijn Facebook-pagina schreef De Recht: "Na 50 meter vliegen belandde ik in het kanaal waarvan ik dacht dat het een weg was..." De dressuurruiter kwam er zonder verwondingen vanaf, zijn auto zag er veel minder goed uit.

De Grand Prix-ruiter Bas de Recht, die samen met zijn partner Amber Koppen Neo-Classical School for the Art of Horsemanship heeft opgericht, kwam terug van trainingen en clinics die hij dat weekend had gegeven. Op een donkere weg dacht hij de weg recht door te volgen, maar belandde in het water.

De Recht op Facebook: “Gelukkig niks aan overgehouden behalve stijve nek en rug. De auto is er wat minder goed vanaf gekomen helaas.”

Bron Facebook