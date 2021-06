Remy Bastings reed in Brno naar de winst in de Grand Prix kür op muziek. Met Eqador (v. Cador 5) reed de Nederlander naar 75,5%. Margot Arkema won met Gavaristo (v. Tango) de kür op Inter I-niveau. Zij liet 72,805% noteren.

In de GP kür werd de Oostenrijkse Astrid Neumayer tweede, met Zap Zap (v. Blue Hors Zack). Het duo reed naar 74,910%. In het Intermédiaire I was de tweede plaats voor de Oostenrijkse Anja Luise Wessely-Trupp met Diavolo LWT (v. Damon Hill).

Uitslag GP

Uitslag Intermédiaire I

Bron: Horses.nl