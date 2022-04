Bastings wint 3* GPS in Troisdorf

Remy Bastings heeft de Grand Prix Spécial in het Duitse Troisdorf op naam geschreven. Met Eqador (v. Cador 5). De Nederlander kwam uit op 70,553%. Bij de young riders was er een tweede plaats voor Tom Verhoeven met Honey d'Or (v. Chippendale). Verhoeven reed zijn tienjarige KWPN-hengst naar 68,794%.

In de GPS was de tweede plek voor de Luxemburgse Sascha Schulz met Dayman 4 (v. Daily Deal). Haar landgenote Fie Christine Skarsoe werd derde met de Lusitano hengst Imperador Dos Cedros (v. Rubi). Bij de junioren was de winst met afstand voor de Duitse Jana Lang en de 16-jarige KWPN-ruin Baron 321 (v. Johnson), die naar 73,471% reden.

Uitslag GPS

Uitslag Junioren

Bron: Horses.nl