Beatriz Ferrer-Salat na val van paard met breuken in het ziekenhuis

De Spaanse amazone Beatriz Ferrer-Salat werd in het ziekenhuis opgenomen nadat ze van een paard was gevallen. Door het slechte weer in Spanje kon Ferrer-Salat weinig met de paarden doen en toen het wel kon, besloot de amazone het bos in te gaan met ze. Een jong paard sloeg op hol en Ferrer-Salat viel op straat op haar heup en stuitbeen.

De Spaanse reageerde gisteren: “Gisteren, de eerste zonnig dag sinds storm Gloria, na 4 dagen opgesloten te zijn in de stallen, maakte ik van de gelegenheid gebruik om met meerdere paarden het bos in te gaan. Ik ging uit met een van mijn jonge paarden. Net aan het begin van onze rit leek mijn paard bang te zijn, begon te galopperen en op de weg te rennen. Ik viel op mijn heup en stuitbeen.”

Zeer intense pijn

De amazone voelde zeer intense pijn en kon zich niet bewegen. “De ambulance kwam en bracht me naar het ziekenhuis in Sant Celoni en na verschillende röntgenfoto’s en onderzoeken bleek dat ik een schaam- en stuitbeenbreuk had. Ik werd overgebracht naar het ziekenhuis in Sant Pau, waar ze de diagnose bevestigden. De artsen denken dat het het beste is om te opereren. Ik weet dat ik in zeer goede handen ben,” zei Ferrer-Salat.

Bron: Dressprod.com