Beatriz Ferrer-Salat weer terug in het zadel

In januari kwam Beatriz Ferrer-Salat zwaar ten val toen ze met een jong paard het bos in ging. De Spaanse amazone brak haar schaam- en stuitbeen. Na een operatie en herstelperiode kroop Ferrer afgelopen week weer in het zadel. "Ik merk dat mijn lichaam er klaar voor is", schrijft ze op Facebook.

De Olympische amazone Beatriz Ferrer-Salat liep twee fracturen op in haar schaambeen en staartbeen nadat ze van een paard was gevallen dat schrok en wegschoot tijdens een buitenrit. In het in Sant Pau werd ze zes dagen later geopereerd om de schaamfractuur te stabiliseren.

‘Ik mag weer rijden’

Afgelopen week kreeg ze van de artsen weer toestemming om op het paard te zitten. “De röntgenfoto’s waren goed en alles is fantastisch genezen, dus ik kan weer rijden en doen wat ik wil. Wat een goed nieuws”, vertelde de Spaanse aan Eurodressage.

‘Goede gevoel krijgen’

Op Facebook postte Ferrer-Salat een filmpje van haar eerste ritje op Diamond Dancer. “Ik wil weer het goede gevoel krijgen om de training geleidelijk op te voeren”, schrijft ze. “Eerst alleen nog stappen, daarna komt de galop en dan in draf, en niet meer dan één paard per dag. Zo kan ik voelen hoe mijn lichaam reageert en van daaruit zal ik de intensiteit verhogen.”

Bron Facebook/Eurodressage