Becky Moody pakt Britse titel in de Inter I, Dujardin tweede

In de Prix St George op de Britse kampioenschappen in Somerford Park was Charlotte Dujardin die het goud en zilver pakte en Becky Moody achter zich liet. In de Inter I was Moody de beste met de achtjarige Jagerbomb (v. Dante Weltino). Het verschil met Charlotte Dujardin en Hilus MHB (v. Johnson) was minimaal, 75.677% om 75.618%.