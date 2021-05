Belantis duikt op onder nieuwe ruiter

Belantis (v. Benneton Dreams) voormalig DSP-kampioenshengst, Duits Kampioen en reservewereldkampioen jonge dressuurpaarden was in oktober 2020 voor het laatst in de ring te zien. Onder het zadel van Isabell Werth, maakte de twaalfjarige (inmiddels) ruin zijn debuut in de Grand Prix. De schimmel verscheen vandaag in de verkorte Grand Prix van Troisdorf, onder het zadel van de 27-jarige Australiër William Matthew. Het duo won met 71,434%.

Matthew is inmiddels anderhalf jaar parttime stalruiter bij Isabell Werth. “Hij doet het erg goed en heeft een fijne en rustige manier van met de paarden omgaan” vertelt Werth. “Ik kan hem eigenlijk niet meer op wedstrijd starten, omdat ik nu weer veel met mijn andere paarden op stap ben.” In overleg met de eigenaresse van Belantis, Madeleine Winter-Schulze, is daarom besloten dat de Australiër het paard niet alleen thuis rijdt, maar ook uit gaat brengen. Ook om meer wedstrijdervaring op te doen.

