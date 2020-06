Belantis tikt hoefijzer af: GP-debuut uitgesteld

Isabell Werth had eigenlijk met de schimmel Belantis (Benetton Dream FRH x Espo'se) in Essen-Herbergen willen starten vandaag. In plaats daarvan reed ze met KWPN'er Den Haag naar de winst. Het langverwachte Grand Prixdebuut van de elfjarige Belantis moest uitgesteld worden nadat de ruin een ijzer aftikte van de week.

De teleurgestelde Werth koos voor de paardenwissel omdat Belantis eergisteren zijn ijzer verloor en vervolgens zich wat ongelukkig verstapte. De Duitse gaat nu op zoek naar een nieuwe datum voor het debuut.

WK jonge dressuurpaarden

Belantis was als jong paard zeer succesvol onder het zadel van Beatrice Buchwald. Naast een Bundeschampionat was er een vierde plaats op het WK voor vijfjarigen en een zilveren medaille bij de zesjarigen.

Werth nam de teugels in 2016 over. In 2018 werd het paard geruind omdat hij teveel hengst was in de ring. Naar het debuut van Belantis werd reikhalzend uitgekeken.

