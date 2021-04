Belgische Kampioenschappen dressuur opnieuw uitgesteld

Belgium Dressage Events, de organisatie van de Belgische Kampioenschappen 2021 heeft besloten de kampioenschappen uit te stellen. Het kampioenschap stond op de kalender van 20 - 24 mei in Lier en gaat weer naar het najaar. Vorig jaar gooide het coronavirus roet in het eten. Het concours werd verplaatst naar oktober en werd indoor verreden.

In een persbericht zegt de organisatie: “Helaas zijn wij wederom genoodzaakt het Belgisch Kampioenschap Dressuur uit te stellen naar een datum in het najaar. Vanwege COVID-19 is er nog geen duidelijkheid wanneer ook amateurruiters weer op wedstrijd kunnen gaan. Deze onzekerheid verstoort de vlotte voorbereiding van dergelijk evenement zowel voor de organisator als voor de amateurruiter.”

Kampioenschap voor alle dressuurruiters

“Wij willen graag een kampioenschap voor alle dressuurruiters organiseren en hebben daarom besloten het uit te stellen. Door het uitstellen hopen we iedereen een betere voorbereiding voor deelname aan het BK te geven. Het vinden van een geschikte datum is moeilijk vanwege de vele kampioenschappen en overvolle paardensport-agenda. Inmiddels ligt er een nieuw voorgestelde datum bij de nationale dressuur-commissie, zodra wij hier meer van weten zullen wij hierover berichten.”

Bron Paardensport Vlaanderen