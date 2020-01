Beloftevolle hengsten in ‘The road to Grand Prix’

Op vrijdagvond van de KWPN Stallion Show staat ‘The road to Grand Prix’ op het programma. In dit show-blok komen KWPN-goedgekeurde hengsten in de baan die het talent in huis hebben voor een doorbraak in de Grand Prix.

‘The road to Grand Prix’ biedt een podium aan zeven hengsten die momenteel hele goede zaken doen in de subtop of de internationale sport. Ze hebben de overstap naar de Grand Prix al gemaakt, of lijken alles in zich te hebben om dit in de toekomst te gaan doen. Een unieke kans voor fokkers om deze hengsten terug te zien en een kijkje te nemen in hun opleiding tot Grand Prix-paard.

Talenten

In de eerste groep verschijnen vier hengsten in de baan, een van hen is Giovanni (v.Chippendale). Als zevenjarige werd deze hengst vijfde op het WK Jonge Dressuurpaarden onder het zadel van Franka Loos. Inmiddels heeft Charlotte Fry de teugels van de hengst overgenomen, zij zal hem voorstellen op de KWPN Stallion Show. De een jaar jongere Hennessy (v.De Niro) wordt momenteel door Remy Bastings succesvol uitgebracht in het ZZ-Zwaar. Samen met deze hengsten zal Four Legends (v.Wynton) worden voorgesteld door zijn nieuwe amazone Stephanie de Frel, die recent een winnend Lichte Tour-debuut met de hengst maakte. De vierde hengst in de groep is All At Once (v.Ampere), hij en Yessin Rahmouni kwamen afgelopen jaar uit op meerdere internationale wedstrijden in de Zware Tour.

Wereldkampioen

Tijdens het tweede show-blok komt Charlotte Fry opnieuw in de baan, ditmaal in het zadel van voormalig wereldkampioen Glamourdale (v.Lord Leatherdale). De combinatie timmert flink aan de weg in de Lichte Tour, vorig jaar in Aken zetten ze een score van ruim 80% neer. Ook leeftijdsgenoot Ghandi (v.Bojengel) loopt inmiddels Lichte Tour onder het zadel van Kirsten Brouwer. Hexagon’s Double Dutch (v.Johnson) is de derde hengst in deze groep. Deze erkende hengst leverde met Thamar Zweistra al opvallende prestaties in de Grand Prix.

Bron: KWPN