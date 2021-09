Ben Ebeling vraagt Duits staatsburgerschap aan

Ben Ebeling wil de Duitse nationaliteit aanvragen zodat hij meer tijd kan besteden aan training met als doel het Amerikaanse team te halen voor de wereldkampioenschappen van 2022. De 21-jarige Californiër, zoon van de in Duitsland geboren Amerikaanse Olympiër Jan Ebeling, is deze week lid van het Amerikaanse dressuurteam met Illuster van de Kampert (v. Spielberg) op het CHIO Aken.

Het duo kwam naar Europa na een succesvolle serie wedstrijden op het Global Dressage Festival in Wellington, om deel te nemen aan de seniorentour. En om verder te trainen met Christoph Koschel in Hagen. De hoeveelheid tijd die hij in Europa mag doorbrengen is wettelijk beperkt.

‘Heel inspirerend’

Ben Ebeling neemt ook een jaar vrij van zijn internationale marketingstudie aan de Carnegie-Mellon University in Pittsburgh om zich volledig te kunnen wijden aan dressuursport en zijn trainingen met Christoph Koschel. “Ik vind het geweldig om in Duitsland te zijn en de training is echt geweldig. Het is heel inspirerend om hier op het Europees Kampioenschap in Hagen te zijn met al deze fantastische ruiters. Natuurlijk zie je fantastische ruiters in de Verenigde Staten, maar ik krijg ook Europese ruiters te zien en wat ze doen – zelfs om ze in de warming-up arena te zien is inspirerend”, vertelt Ebeling aan Dressage News.

Ebeling: “Mijn vader is volledig Duits, ik ben half Duits. Ik heb veel tijd in Duitsland doorgebracht en heb hier nog steeds wat familie en veel vrienden van de Europese Young Rider-tour. Vader Jan reed voor Amerika mee op de Olympische Spelen in Londen met Rafalca (v. Argentinus).

Bron Dressage News