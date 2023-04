Ben Johnson DVB naar schoonzus van Marlies van Baalen

Ben Johnson DVB (Johnson x Ferro) heeft opnieuw een ruiterwissel ondergaan. Het internationale Grand Prix-paard van Marlies van Baalen wordt nu gereden door de schoonzus van Marlies. Zij heeft op haar beurt de teugels weer overgenomen van de Zuid-Afrikaanse Kirra Jardin.

De Zuid-Afrikaanse amazone nam in 2022 de teugels van Ben Johnson over. Marlies van Baalen reed de door Claartje van Andel gefokte Ben Johnson in 2010 in de Pavo Cup. Na een korte maar succesvolle periode in de Prix St. Georges maakte de combinatie in 2018 hun internationale debuut in de Grand Prix. Hoogtepunten uit hun gezamenlijke carrière zijn onder andere het winnen van de kür op CDI Nieuw en St. Joosland (77,025%) en het winnen van de kür op CDI Lier (78,155%). Kirra Jardin nam in 2022 de teugels over maar kwam niet internationaal aan start. Nu is de Johnson-zoon weer helemaal terug in de familie en wordt Ben Johnson gereden door de schoonzus van Marlies.

Bron: Instagram