Benjamin Werndl pakt ook zege in WB kwalificatie kür

Na zijn overwinning in de Grand Prix, gisteren op het CDI-W in Zakrzów, was het vanmorgen opnieuw raak voor Benjamin Werndl en Daily Mirror (v. Damon Hill). Met een percentage van 82.475% won Werndl ook de kür op muziek en pakte punten in het wereldbekerklassement. Werndls landgenoot Frederic Wandres werd net als gisteren tweede.