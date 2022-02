Benjamin Werndl verwelkomt jong dressuurtalent

De Duitse Grand Prix ruiter Benjamin Werndl heeft zich verzekerd van de zesjarige merrie Birkhof's Zieta FBW (Zalando x Briar). De merrie was onder Nicola Haug succesvol in de Duitse dressuurrubrieken in de klasse L en plaatste zich vorig jaar voor de finale bij de vijfjarigen op het Bundeschampionat.

DSP-merrie Birkhof’s Zieta komt uit de fokkerij van Ilka Zimmerer uit Trochtelfingen en kwam al op jonge leeftijd op Gestüt Birkhof. Nicola Haug nam daar de opleiding van de merrie op zich. Vorig jaar was het paar succesvol in jonge paarden rubrieken en plaatste zich voor het Bundeschampionat in Warendorf. In de kwalificatie kwam Haug met de merrie tot de vierde plaats. In de finale moest het paar echter opgeven.

Benjamin Werndl heeft Zieta nu naar zijn stal in Aubenhausen gehaald en neemt de opleiding over. Op zijn Facebook-pagina toont de Duitser foto’s van Zieta.

Bron Facebook Werndl/St.Georg