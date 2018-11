Benjamin Werndl wint Special in München met topscore

Benjamin Werndl reed vanmorgen de negenjarige ex-hengst Famoso OLD (v. Farewell III) naar afgetekende zege in de Grand Prix Special in München. Gisteren was er nog een tweede plaats in hun internationale Zware Tour debuut achter Hubertus Schmidt en de hengst Escolar. Nu scoorde het paar voor de mooie proef een percentage van 76.766%. Schmidt bleef vanmorgen afwezig, Ulrike Prunthaller uit Oostenrijk eindigde op de tweede plaats.

De elegante Famoso liep zonder fouten door zijn eerste internationale Special. Hoogtepunten waren onder meer de stap, de lichtvoetige piaffe-passage tour, de pirouettes en de laatste lijn met passage en piaffe die zelfs achtten en negens opleverden. Werndl kreeg 76.766% voor zijn optreden, de juryleden bij B en E kwamen zelfs boven de 78%.

‘Blijft het gewoon doen’

“Ik hoopte dat Famoso zich op deze manier zou ontwikkelen”, vertelde Benjamin Werndl aan Dressursport Deutschland, “maar ik had nooit verwacht dat het al zo snel zou gebeuren. Ik had de Special nog nooit met hem gereden, zelfs thuis niet. Er zijn een aantal dingen die ik kan verbeteren. Hij was hier nogal onder de indruk van de omgeving, maar het goede van hem is, dat hij het toch gewoon blijft doen!”

Blessure Schmidt

Hubertus Schmidt die vanmorgen nog wel op de startlijst stond met Escolar, verscheen niet in de ring. Dressursport Deutschland meldde op haar website dat Schmidt moest afhaken wegens hevige pijn in de lies.

PR’s voor Prunthaller en Wientzek Pläge

Ulrike Prunthaller eindigde op ruime achterstand als tweede met de in haar land goedgekeurde Bartlgut’s Duccio (v. Dimaggio). Het paar scoorde 71.702% wat een persoonlijk record betekende. Birgit Wientzek Pläge reed met Robinvale (v. Rubinero 2) ook een pr in de Special. De Zwitserse, die met het paard voor haar land uitkwam in Tryon, kreeg 70.468% van de jury.

Klik hier voor de uitslag.

