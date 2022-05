De Nederlandse Bente Hedeman Joosten werd zaterdag vierde in de individuele proef voor young riders in Compiègne. Met Hippy Evitia (v. Briljant) reed de Nederlandse naar 70,686%. De winst was voor de Oostenrijker Paul Jöbstl met Bodyguard 49 (v. Burlington) die 74,068% scoorden.