Beperkt deelnemersveld Grand Prix op KNHS Indoorkampioenschappen

De deelnemerslijst van de geselecteerde ruiters en amazones in de klassen ZZ-Zwaar en Lichte Tour was al langer bekend, maar nu is ook bekend welke combinaties er bij de junioren, young riders en in de Grand Prix aan start komen op de KNHS Indoorkampioenschappen. Op het hoogste niveau komt slechts één Olympisch kader-lid aan start: Hans Peter Minderhoud met Rubels-zoon Zanardi.