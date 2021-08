Bernadette Brune slaat dubbelslag met tweede overwinning in Verden

Nadat de Duitse amazone Bernadette Brune de inloopproef van de Nürnberger Burgpokal 2021 al had gewonnen, schreef ze op zondag ook de Grand Prix Special op haar naam. Met deze tweede overwinning heeft Brune zich verzekerd van een ticket voor de finale om deze prestigieuze prijs. Marcus Hermes en Janina Tietze maakten het podium compleet.

In de afsluitende Grand Prix Special zette Brune met Feel Free OLD (v.Foundation) een score neer van 74.195% en hield daarmee de nummer twee op ruim 2.6% achter haar. Marcus Hermes scoorde met HBS Backround (v.Boston) 71.563% en nam achter Brune plaats in de prijsuitreiking. Janina Tietze en Da Costa (v.Dimaggio) kwamen tot een score van 70.195% en mochten als derde opstellen.

