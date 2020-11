Bernadette Brune trekt Spirit of the Age terug uit de sport

De Oldenburger hengst Spirit of the Age (v. Stedinger) zal niet meer in de ring te zien zijn. Dat heeft zijn amazone Bernadette Brune bekendgemaakt. Het duo was jarenlang op de internationale concoursen te zien. "Hij doet het heel goed op het moment" zegt Brune. "Maar ik heb besloten om onze laatste mooie nationale score van 71% de afsluiter te laten zijn."

“Hij heeft me alles gegeven en ik heb altijd bezworen dat ik hem nooit ergens toe zou dwingen. Het is nu alleen nog maar tijd voor plezier!”

Uitstapje naar Nieuw Zeeland

De zestienjarige Oldenburgs goedgekeurde hengst werd opgefokt door Gerard Sosath, waarna hij bij Sascha Böhnke onder het zadel kwam. Op vijfjarige leeftijd was Spirit in Nieuw Zeeland, waar hij het jonge paardenkampioenschap won. In 2011 keerde hij terug naar Duitsland, waar hij een jaar later voorafgaand aan de veiling in Vechta, door Brune werd uitgeprobeerd. Zij zag een goed verkooppaard in hem, maar hij werd haar Grand Prix paard. Tussen 2013 en 2109 waren er vele internationale successen.

