Bernadette Brune wint debuutwedstrijd met KWPN-hengst Gunner KS

"Wow, wow, wow, dat had ik niet verwacht!! Eerste start met Gunner in de S3 en we hebben direct gewonnen met 71.94%", schrijft een enthousiaste Bernadette Brune op Facebook. De Duitse Grand Prix-amazone die eind december de KWPN hengst Gunner KS bij Andreas Helgstrand kocht, debuteerde gisteren met de zoon van Belissimo M in de Duitse S*-proef op een nationale wedstrijd in Ankum.

Onder Dana van Lierop kwam Gunner KS al tot de nodige successen. In 2017 eindigde de combinatie op de zevende plaats in de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden. Het fokproduct van Arthur en Annette Kleiwegt won begin dit jaar de KWPN Hengstencompetitie klasse Z dressuur en maakte eind mei zijn debuut in het ZZ-Zwaar.

Op slag verliefd

Begin december kocht Andreas Helgstrand Gunner aan, maar enkele weken later verkocht Helgstrand de hengst al aan Bernadette Brune. De Duitse Grand Prix-amazone was bij Helgstrand op stal om haar eigen Di Magic OLD (v. Dimaggio) af te leveren, die ze aan de Deense handelaar had verkocht. Brune zag Gunner bij toeval in de rijbaan en was op slag verliefd. “Ik bleef Andreas aan zijn hoofd zeuren of ik hem mocht rijden en uiteindelijk mocht het”, vertelde Brune destijds aan Eurodressage.

Debuut

Brune debuteerde gisteren met Gunner in Ankum in de Duitse S3, op Prix St.George-niveau. Ze won haar afdeling met 71.94%. Op Facebook bedankte Brune niet alleen Andreas Helgstrand maar ook Dana van Lierop voor alle tips.

