Beste vierjarige in Westfalen is merrie van For Dance

In het Westfalen Championat ging bij de vierjarige merries en ruinen de winst naar For Joy 45 (v. For Dance). Zij liep onder het zadel van Andrea Krehenwinkel naar 87,5% met onder meer negens voor de galop en een 9,5 voor opleidingsniveau. Het was de beste score voor een vierjarige in Westfalen zondag, de merries overtroefden de (stamboek)hengsten. Bij de vierjarige hengsten was de winst voor Rocketeer 3 (v. Rock Forever), gereden door Melanie Gessmann.