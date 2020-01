‘Bewegingswonder’ Espe naar Britse pony-amazone

De spectaculair bewegende zesjarige merrie Espe (v. Escolar) is verkocht aan de jonge Britse amazone Annabella Pidgley, die bij Cathrine Dufour les heeft. Het paard, dat in eigendom was van Helgstrand Dressage, won afgelopen zomer de kleine finale op het WK voor vijfjarige dressuurpaarden en maakte furore met haar bijzondere achterbeen.

Niet iedereen kon de zeer actieve beweging in het achterbeen van Espe altijd waarderen, maar de toeschouwers meestal wel. De merrie veroorzaakte onder Eva Möller een sensatie. Eigenaar Andreas Helgstrand had hoge verwachtingen van Espe voor het WK, maar in de kwalificatie vielen de punten niet mee. In de kleine finale ging het een stuk beter en werd de merrie eerste.

Ook op het Bundeschampionat deed de merrie van zich spreken. De acht gemiddeld die ze van de juryleden kreeg bij de kwalificatie was volgens het publiek veel te weinig. Het ongenoegen werd geuit met een fluitconcert. Uiteindelijk werd ze zevende in de finale.

Toekomstpaard

Nu is Espe het toekomstpaard van de vijftienjarige pony-amazone Annabella Pidgley, de dochter van jurylid Sarah Pidgley. Ze traint bij haar moeder en bij Cathrine Dufour, die meerdere paarden van de familie in training heeft.

