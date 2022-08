Bijna 140 deelnemers in actie op KNHS Talentendag in Ermelo

Op maandag 29 augustus vindt op het NHC in Ermelo de jaarlijkse KNHS Talentendag plaats. Bijna 140 deelnemers laten deze dag hun ruitertalent zien aan toptrainers en Olympische ruiters als Anky van Grunsven, Hans Peter Minderhoud, Adelinde Cornelissen, Merel Blom en Maikel van der Vleuten.

De doelstelling van de KNHS Talentendag is het selecteren van combinaties in de disciplines dressuur, springen, eventing en para-dressuur, die voldoende potentie laten zien om na verloop van tijd door te stromen naar één van de jeugdkaders. De combinaties die door de selectie komen, worden vanaf de wintermaanden tijdens de Nationale Beloften trainingen verder getraind.

De selectie tijdens de KNHS Talentendag wordt gemaakt door de toptrainers uit het KNHS Trainersplatform, onder toeziend oog van de aanwezige bondcoaches. Voor de eventingruiters vindt het eerste deel van de KNHS Talentendag plaats op 22 augustus in Ede, op landgoed De Valouwe. De jonge eventingruiters kunnen daar hun talenten laten zien tijdens een crosstraining, het springen en de dressuur komen 29 augustus in Ermelo aan bod.

Trainers en juryleden



De deelnemers aan de KNHS Talentendag op 29 augustus krijgen tips en aanwijzingen van de trainers en juryleden en kunnen vervolgens laten zien hoe ze deze tips toepassen tijdens hun rijden. Anky van Grunsven, Olympisch Kampioene en al jaren ambassadrice van het KNHS Talentenplan, is zoals altijd een van deze trainers. Daarnaast zijn er onder meer winnaars van WK, Europese en Olympische medailles aanwezig zoals Hans Peter Minderhoud, Maikel van der Vleuten, Adelinde Cornelissen en Merel Blom De dressuurcombinaties worden gejureerd door FEI-jurylid Mascha Reijs en Grand Prix-juryleden Jeff Heijstek en Jenny Broft-Schreven.

Bijzondere dag



Technisch directeur van de KNHS Iris Boelhouwer kijkt uit naar deze dag vol talent. “De KNHS-Talentendag is een bijzondere dag, waar onze aanstormende talenten samen optrekken met de top uit hun discipline. De kwaliteit van het KNHS Talentenplan, waar deze dag een belangrijk onderdeel van is, zie je terug in de hele breedte van de topsport. Tijdens het WK in Herning zijn we natuurlijk enorm geïnspireerd geraakt door de mooie sport, waar veel ruimte was voor jong talent. De ruiters die hier reden zijn een voorbeeld voor de jeugd die we tijdens de KNHS Talentendag in actie gaan zien. De KNHS Talentendag is dan ook dé dag waarop de ruiters kunnen laten zien of ze het talent zijn dat we zoeken voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028”.

Meerdere TeamNL toppers die dit jaar in actie kwamen in Herning namen eerder deel aan het KNHS Talentenplan. Maikel van der Vleuten, Harrie Smolders, Sanne Thijssen, Dinja van Liere, Thamar Zweistra en Emmelie Scholtens waren allen lid van het KNHS Talententeam. Ook de voor het WK Eventing in Italië geselecteerden Sanne de Jong en Jordy Wilken waren lid van het KNHS Talententeam.

KNHS Talentenplan

De KNHS Talentendag staat voor een groot deel in het teken van begeleiden en selecteren en deze dag is vrij toegankelijk voor toeschouwers. De combinaties die 29 augustus geselecteerd worden maken vanaf 1 oktober deel uit van het KNHS Talentenplan. Zij worden uitgenodigd om mee te doen aan de Nationale Beloften trainingen. De ruiters/amazones krijgen daarnaast de door de KNHS en NOC*NSF erkende talentenstatus ‘Belofte’ toegekend, waarmee zij hun voordeel kunnen doen op school of bij een andere onderwijsinstelling.

Klik hier voor meer informatie over de KNHS-Talentendag en het KNHS Talentenplan