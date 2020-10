Bijna 73,5% voor Dufour en Vamos Amigos bij internationaal debuut

In het Deense Vilhelmsborg staat dit weekend een Wereldbeker Dressuur op het programma. Daarnaast is er een CDI 3* waarop een aantal interessante combinaties te zien zijn. Zo debuteerde Cathrine Dufour vandaag met de door Reesink gefokte Vamos Amigos (v. Vitalis) in de internationale Grand Prix. Het duo werd tweede met 73,457%. De winst ging naar de Oostenrijkse Victoria Max-Theurer met haar succespaard Abegglen Fh Nrw (v. Ampere). De combinatie kwam tot 74,174%.