Bijna 76% voor Helgstrand en Wereldkampioene Fiontini in Special

Andreas Helgstrand nam onlangs een stel paarden over van Severo Jurado Lopez die in april Helgstrand Dressage verliet. Op de nationale wedstrijd in Hjallerup debuteerde Helgstrand met Wereldkampioene Fiontini (v. Fassbinder) in de Grand Prix en won overtuigend met 75.2%. Gisteren was het opnieuw raak, in de Special zegevierde het paar met 75.85%.