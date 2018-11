Bijster matige scores op subtop Vinkega

De scores op de subtopwedstrijd in Vinkega zaterdag vielen bepaald niet mee. In iedere rubriek bleef de score van de meerderheid onder de 60% steken. Gelukkig wist wel iedere winnaar van een rubriek nipt winst te behalen, waardoor er zo nu en dan nog iemand als een boer met kiespijn kon lachen. Courtney Leigh Delport wist met de Grand Prix-merrie van Linda van der Hauw, LN Tiadette, de hoogste score van de dag neer te zetten. Ze won het ZZ-Zwaar in de tweede groep met 63,14%.