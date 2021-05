Blue Hors Don Olymbrio en Veneziano voorlopig uit sport

Stoeterij Blue Hors haalde vorige maand Blue Hors Zack (v. Rousseau) uit de dekdienst toen hij met zijn amazone Nanna Skodborg Merrald werden opgenomen in het Deens Olympisch kader. Het paar heeft aan de kwalificatie-eisen voor de Olympische Spelen in Tokio voldaan. De Deense stoeterij zet nu Blue Hors Don Olymbrio (v. Jazz) en Veneziano (v. Vivaldi) volledig in voor de fokkerij als plaatsvervangers voor Zack. Beide hengsten zijn voorlopig niet meer in de ring te zien.

Agnete Kirk Thinggaard had de teugels van de Blue Hors hengsten Don Olymbrio en Veneziano overgenomen van Daniel Bachmann Andersen toen hij de Deense stoeterij verliet. In januari vorig jaar vertrok ze naar Wellington om daar met de paarden te trainen bij Lars Petersen en ze op wedstrijden uit te brengen. De amazone kwam met beide hengsten slechts eenmaal in de internationale Grand Prix in actie op het Global Dressage Festival. Kort na de wedstrijd ging Don Olymbrio al weer terug naar Denemarken.

Sport niet uitgesloten

Zowel Don Olymbrio als Veneziano zijn sinds die tijd niet meer op concours geweest en zullen voorlopig ook niet meer uitgebracht gaan worden. Op de website van Blue Hors staat dat de hengsten Zack vervangen. “Met verschillende goedgekeurde zonen, bekroonde dochters en lange lijst met indrukwekkende eigen prestaties, hebben Blue Hors Don Olymbrio en Blue Hors Veneziano hun waarde bewezen als zowel sport- als fokhengsten in heel Europa.” Tegenover Eurodressage heeft de stoeterij gezegd dat het niet is uitgesloten dat de hengsten weer in de sport terug komen.

Bron Eurodressage/Blue Hors